Serie B, Reggiana-Frosinone: Dionigi per arrestare la corsa ciociara

Prosegue il campionato cadetto con la sfida tra Reggiana e Frosinone al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Match valevole per il quattordicesimo turno, apertosi nella serata di ieri con l'anticipo emiliano-romagnolo tra Cesena e Modena.

COME ARRIVA LA REGGIANA

Ai granata la vittoria manca da oltre tre turni, dalla vittoria di misura nel derby contro il Modena a fine ottobre. I ragazzi di mister Dionigi vengono da due pari a reti bianche contro Entella e Carrarese, anche se la situazione in classifica è comunque confortante. Il settimo posto al momento vale un posto in zona playoff seppur quest'oggi a far visita al Mapei c'è una delle squadre più in salute dell'intero campionato. In settimana il mondo granata si è, tra l'altro, unito al duplice lutto di due figure nobili per il mondo Reggiana, Ermete Fiaccadori e Domenico Mussini (il "Mecco").

COME ARRIVA IL FROSINONE

I ciociari di mister Alvini si presentano alla sfida con il pronostico dalla loro, trovandosi nelle posizioni nobili di classifica e venendo da una striscia di ben cinque risultati utili consecutivi. La vittoria in quel del San Nicola ha creato ulteriori consapevolezze a una squadra in salute e composta da tanti volti giovani, i quali stanno ben figurando in questo campionato. La media gol a partita sfiora le due reti, così come due è la media punti lontano da casa, nonostante l'infermeria sia piena.