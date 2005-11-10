Sommer: "Amo l'Inter, addio deciso insieme. Domani per me sarà come giocare in casa"

Sarà una serata particolare per Yann Sommer, che domani affronterà l'Inter per la prima volta dopo aver lasciato Milano in estate per trasferirsi al Bruges. "Per me sarà speciale ed emozionante affrontarla, uscire dal tunnel e vedere San Siro: è un'immagine che ho ancora in mente", racconta lo svizzero a La Gazzetta dello Sport. Nessuna delusione per il mancato rinnovo: "Ne abbiamo parlato insieme e sia il club sia io abbiamo deciso che fosse il momento giusto per separarci. È stato tutto perfetto. Ho amato la maglia dell'Inter e ho amato San Siro: è stato un capitolo straordinario della mia carriera". Sommer conserva soprattutto il ricordo della notte contro il Barcellona e delle feste sul bus, mentre sulle finali di Champions perse non vuole soffermarsi: "Cerco di non avere rimpianti".

Sommer difende Josep Martinez e incorona Pio Esposito

Lo svizzero spende parole importanti per il suo successore Josep Martinez: "È un ottimo portiere, con potenziale, e poi un bravissimo ragazzo. Ho visto alcune partite e non sono d'accordo con i giudizi: sta facendo bene, ma giocare nell'Inter è difficile, c'è tanta pressione". Sommer promuove anche Pio Esposito: "Io adoro Pio. È umile, un bravissimo ragazzo. Ha tanta potenza e grande fisico. Sono convinto che giocherà molte più gare". E sul Bruges indica in Tresoldi un talento dal grande futuro: "Può diventare un grande attaccante europeo, lo dico al 100%".

Sommer: "L'Inter ha la qualità per vincere la Champions"

A 37 anni Sommer non pensa ancora al ritiro: "Mi sento bene e ho ancora una grandissima motivazione. Finché sarà così, continuerò". Da lontano continua però a seguire l'Inter, che considera ancora tra le migliori d'Europa: "È più o meno la stessa squadra aggressiva, europea. L'Inter ha la qualità per vincere la Champions". Domani, però, i sentimenti dovranno essere messi da parte: "L'Inter sarà sempre casa, per me non si gioca in trasferta". Poi il messaggio ai tifosi: "Grazie ancora per questi tre anni meravigliosi. Errori, trionfi, notti indimenticabili, ci metto dentro tutto. Ma, perdonatemi, adesso difendo il Bruges e voglio vincere di nuovo a San Siro".