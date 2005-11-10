Roma, Soulé emozionato: "Debuttare con l'Argentina qualcosa che porterò sempre nel cuore"

Sono state elettrizzanti le ultime ore vissute in Argentina, per la goleada della truppa di Lionel Scaloni inferta al Burkina Faso nel match amichevole all'Estadio Monumental. Un'altra prova generale senza Leo Messi, in attesa della grande serata ormai imminente del suo addio alla Nazionale da simbolo vivente e 8 volte Pallone d'Oro, oltre che campione del Mondo nel 2022. Una serata speciale sul prato dell'impianto di Buenos Aires specialmente per Matias Soulé, esterno d'attacco della Roma che ha finalmente indossato la maglia dell'Albiceleste per la prima volta in carriera.

Momento arrivato

Senza gol o assist dopo essere subentrato a Nico Paz al 46° minuto, il 23enne argentino ha fatto il suo debutto assoluto - come il compagno di squadra della Roma Santiago Castro - con l'Argentina. Un momento incancellabile per un tifoso della Nazionale, che ha sempre aspettato con ansia le convocazioni del ct Scaloni per vedere se avrebbe potuto fare parte dello squadrone anche ai Mondiali, ricevendo invece la brutta notizia in estate. Ma il 4 ottobre 2026 rimarrà scolpito nel cuore di Soulé, mentre tra poche ore potrà dare il suo ultimo saluto a Messi nel test amichevole contro il Benin.

Il pensiero sui social

Per l'occasione ha dedicato un pensiero sul suo profilo Instagram: "Un sogno che ho avuto fin da bambino e che oggi si è trasformato in realtà. Debuttare con la maglia della Nazionale è qualcosa che porterò per sempre nel mio cuore. Molto impegno, sacrificio e persone che mi hanno accompagnato in ogni passo. Grazie a Dio, alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo cammino. È un orgoglio enorme rappresentare il mio paese.

L'inizio di un sogno che ha ancora molto davanti a sé", la conclusione di Soule.