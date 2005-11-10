Aleksandar Stankovic sta cercando spazio nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter. Il centrocampista serbo, tornato in nerazzurro in estate dopo l'esperienza al Club Brugge, sta vivendo una fase di ambientamento nel calcio italiano, senza essere ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. In tutte le competizioni ha raccolto sette presenze per 122 minuti giocati, con un assist all'attivo e nessuna rete.

Poco spazio

L'inizio della sua avventura in nerazzurro è stato caratterizzato da un impiego piuttosto limitato, soprattutto in campionato, dove Stankovic è stato utilizzato prevalentemente a gara in corso. Il centrocampista ha trovato maggiore spazio in Champions League, competizione nella quale ha collezionato due presenze e servito anche un assist. Il suo percorso di crescita passa ora dalla capacità di conquistare la fiducia dello staff tecnico e trovare maggiore continuità. Dopo una stagione molto positiva al Club Brugge, chiusa con sei gol e due assist in 39 presenze in campionato, l'obiettivo è dimostrare di poter essere una risorsa importante anche per l'Inter. Altrimenti non è improbabile un prestito, già a gennaio

La presentazione

"Ho iniziato a giocare a calcio per l'Inter perché il mio sogno era giocare a San Siro. Per me è un'emozione che devo ancora elaborare. Chivu ha avuto un grande impatto sulla mia carriera, mi ha insegnato tantissime cose, in campo e fuori. Sono contentissimo di ritrovarlo e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Presenze: 7

Minuti giocati: 122

Gol: 0

Assist: 1