Tare e i giocatori del Milan: "Mi aspettavo di più da Pulisic a livello di leadership"

L'ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha analizzato il rendimento e il carattere dei singoli calciatori rossoneri durante un'intervista rilasciata a Sky Calcio Unplugged.

Il giudizio di Igli Tare sui leader dello spogliatoio

L'ex dirigente rossonero ha evidenziato le difficoltà iniziali nel trovare la giusta personalità all'interno della squadra, svelando un importante retroscena di mercato: "Oltre all'arrivo di Luka Modric, doveva venire anche Granit Xhaka, capitano all'epoca del Leverkusen, per portare dentro un gruppo questi due giocatori veri, con delle caratteristiche importanti che potevano guidare un gruppo".

Tra le note liete della rosa, Tare ha speso parole d'elogio per i punti di riferimento storici e caratteriali del gruppo. Parlando di Mike Maignan, ha sottolineato: "Ho avuto modo di conoscerlo, un ragazzo straordinario che ci tiene tanto alla maglia del Milan". Un attaccamento viscerale condiviso anche dal Matteo Gabbia: "Un ragazzo straordinario che vive per questo club". Sulle qualità di Adrien Rabiot l'ex ds ha evidenziato: "Un giocatore la cui esperienza parlava da sola".

Il rammarico per le prestazioni di Pulisic

Non sono mancate le note dolenti e le grandi delusioni tecniche legate al reparto avanzato, dove il rendimento è drasticamente calato nella seconda parte di stagione. Tare non ha nascosto il proprio rammarico: "Il grande dispiacere è che mi aspettavo di più da Pulisic a livello di responsabilità, di leadership". Un'involuzione confermata da un dato inedito: "Un giocatore di grande livello, qualità indiscutibili, ma sono successe cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera" e aggiungendo che "Poi Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol".