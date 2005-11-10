Igli Tare rompe il silenzio e racconta le sue verità: dall'addio al Milan al colpo Goretzka

Igli Tare rompe il silenzio. Intervenuto durante il podcast di Sky Calcio Unplugged, l'ex direttore sportivo del Milan ha preso per la prima volta la parola dal momento del suo addio al Milan dello scorso maggio. Di seguito le sue principali dichiarazioni, che l'hanno visto togliersi più di un sassolino dalle scarpe.

Tutte le verità di Tare

Sull'addio inaspettato al Milan dopo una sola stagione: "La ferita di non essere andati in Champions è ancora enorme. Dal primo giorno al Milan mi sono messo in discussione anche per la tipologia di contratto. Venire per arrivare in Champions come obiettivo, voleva dire non aver capito dov’ero arrivato. Il dispiacere è di non aver capito, da parte di chi guida la società, cosa serve per dare il tempo alle persone, cosa che invece adesso stanno facendo. Servono diverse sessioni di mercato per arrivare al risultato di una squadra competitiva per vincere. Abbiamo fatto un lavoro importante l’estate scorsa: abbiamo venduto per tanto e portato dieci giocatori nuovi, poi serve tempo, prima di tutto per creare un gruppo che ha fame di vincere. Fino a inizio aprile eravamo un gruppo, con delle difficoltà, ma eravamo sempre primi o secondi. Poi nelle ultime dieci giornate abbiamo avuto un crollo mentale dovuto anche ad altre dinamiche che non voglio nominare adesso e che hanno inciso. Dinamiche esterne alla squadra ma un po’ di colpa l’abbiamo anche noi: io per primo, insieme ad Allegri, dovevamo essere un po’ più attenti a certe dinamiche ed essere più presenti con la squadra per portare quel risultato finale. Non parlo di isolare ma di fare gruppo tutti insieme, dare serenità lo dimostri nel momento di difficoltà. L’addio dopo soltanto un anno? Io avrei chiesto una tavola rotonda dove sedersi tutti insieme e analizzare le cose, e poi mi potevano anche dire no grazie lo stesso. Ma rispetto la scelta che hanno fatto, l’ho accettato, anche se con grande dispiacere. Le cose potevano andare meglio ma resterò sempre tifoso del Milan, anche dopo un’esperienza del genere".

Sul rapporto con Gerry Cardinale: "Mi ricordo quando c'era la trattativa per Jashari, io ero appena atterrato a Roma in aereo e mi ha fatto molto piacere una sua telefonata perché voleva capire cosa stava accadendo su quella trattativa. Gli ho spiegato tutte le dinamiche e mi ha detto disse 'se devi spendere qualche soldo in più fammi sapere che io ci sono'. Poi durante quel percorso io non ho mai avuto la possibilità di poter parlare con lui, anche volutamente perché sopra di me c'erano altre persone che non ho mai voluto scavalcare per avere un rapporto diretto con lui. E la possibilità di un confronto avrebbe aiutato tutti quanti non solo me perché confrontandosi e mettendo sul tavolo tutte le problematiche e le dinamiche potevamo risolvere le cose molto prima. Penso che per lui è un’esperienza nuova, ha avuto esperienze negli altri sport in America, adesso ha fatto una cosa importante, prendendosi delle responsabilità importanti e mettendoci la faccia. Ora è presente, avrei preferito avere quella presenza quando c'ero io, perché sarebbe stato molto utile, ma meglio tardi che mai per il Milan. E per lui questo è un percorso che, nel bene e nel male, prenderà delle responsabilità. Penso che al primo posto per lui c’è il bene del Milan".

Su Leao: "Rafa lo conoscevo da fuori, quando ho avuto possibilità di conoscerlo da dentro di persona, ho capito che è un ragazzo straordinario, a cui ho voluto veramente bene. Però lui è quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non fosse più una priorità. Penso più alla sua vita fuori dal calcio: la musica, la moda… Ma non ho mai messo in dubbio la sua appartenenza verso il Milan. Amava giocare per il Milan e soffriva quando non rendeva, ha avuto anche problemi fisici e ha sempre giocato col freno tirato. Ho cercato di avere con lui colloqui individuali, più che con altri, e ogni volta uscivo con una sensazione positiva. Percepivo che lui voleva ma a volte volere non basta".

Su Modric: "Era lui che ha convinto me. Aveva una voglia di Milan pazzesca. Prima di andare a trovarlo ho voluto fare una videochiamata perché non ci credevo. Dopo cinque minuti ho capito che era il giocatore che mancava al Milan. Non solo per le sue qualità di giocatore ma anche per quelle di uomo, era una figura che quella squadra non aveva. È lo stesso che ho detto per Baggio e Guardiola: lo vedi, ogni cosa che gli chiedi, può essere la foto per un bambino o una firma, lui non ha mai detto di no. Queste cose ti fanno capire che l’umiltà è la chiave di qualsiasi porta. È un onore per me, mi sento fiero di aver portato un grande campione al Milan. Può giocare se vuole anche altre due stagioni senza nessun problema. Non ha mai saltato un allenamento, eravamo noi a fermarlo. Amare il calcio a quell’età gli fa veramente onore".

Sugli acquisti bloccati per la stagione 2026/2027: "Gila e Gonçalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui già dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepenas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka".

Sul rapporto con Ibrahimovic: "Penso di avere un carattere molto simile a Ibra, è una persona molto diretta, molti lo soffrono ma io no. Nell’anno in cui abbiamo lavorato insieme non ho mai avuto la sensazione che mi mancasse di rispetto e così io nei suoi confronti. Ho cercato anche di coinvolgerlo, a fine partita gli dicevo di entrare nello spogliatoio quando era titubante o sulle sue. È molto legato al Milan, lo sente suo in tutti i sensi. Ha intrapreso un percorso nuovo, un conto è essere giocatore e un altro il grande dirigente di un club. Se lo vuole fare per davvero, penso abbia le capacità e facendo esperienza può imparare. Ho imparato che la carriera da giocatore è una cosa, da dirigente un’altra. Devi imparare e partire da zero, anche subendo tante cose, ingoiare e aspettare. Ma non ho mai capito se lui vuole fare veramente questo o altro. È una decisione sua".