Il centrocampista del Genoa, Mikael Ellertsson, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida contro l'Inter a San Siro, valida per la tredicesima giornata di Serie A, con Daniele De Rossi che gli sta dando molta fiducia nell'ultimo periodo, chiedendogli più gol e più assist: "Oggi sarà una partita difficile, lo sappiamo perché l'Inter è una bella squadra. Vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto nelle ultime partite e penso che oggi sia una bella opportunità per farlo. Se giochiamo il nostro calcio possiamo fare male a loro".

Qual è la qualità più importante da mettere in campo quando si affronta una squadra così forte e di esperienza?

"Secondo me dobbiamo essere perfetti, basta così. Dobbiamo essere perfetti e giocare bene".

Sta giocando tanto e si sta togliendo soddisfazioni anche con i gol. La sensazione è che De Rossi la voglia un po' più avanti. Che consigli le dà e che giudizio dà di questa sua crescita?

"Mi dà tanti consigli, mi ha chiesto di fare più gol e più assist. Mi ha chiesto di fare più, ma anch'io voglio segnare più dei due gol che ho fatto in campionato. Penso che io debba andare avanti e migliorare".