Genoa, Ellertsson: "Contro l'Inter dovremo essere perfetti. De Rossi mi chiede
Lorenzo Di Benedetto
Il centrocampista del Genoa, Mikael Ellertsson, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida contro l'Inter a San Siro, valida per la tredicesima giornata di Serie A, con Daniele De Rossi che gli sta dando molta fiducia nell'ultimo periodo, chiedendogli più gol e più assist: "Oggi sarà una partita difficile, lo sappiamo perché l'Inter è una bella squadra. Vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto nelle ultime partite e penso che oggi sia una bella opportunità per farlo. Se giochiamo il nostro calcio possiamo fare male a loro".
Qual è la qualità più importante da mettere in campo quando si affronta una squadra così forte e di esperienza?
"Secondo me dobbiamo essere perfetti, basta così. Dobbiamo essere perfetti e giocare bene".
Sta giocando tanto e si sta togliendo soddisfazioni anche con i gol. La sensazione è che De Rossi la voglia un po' più avanti. Che consigli le dà e che giudizio dà di questa sua crescita?
"Mi dà tanti consigli, mi ha chiesto di fare più gol e più assist. Mi ha chiesto di fare più, ma anch'io voglio segnare più dei due gol che ho fatto in campionato. Penso che io debba andare avanti e migliorare".