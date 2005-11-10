Torino, Abate scuote Casadei: ha 60 giorni per ingranare. A gennaio via in prestito?

Il percorso di Cesare Casadei è segnato da un evidente banco di prova mentale. Ne ha parlato anche mister Ignazio Abate: "Siamo in tanti, ci sono otto centrocampisti e per giocare Casadei dovrà sgomitare", oltre ad esigere una svolta da parte del centrocampista classe 2003 ("Cesare deve fare uno switch, deve svoltare a livello mentale per poter disputare un campionato da protagonista"). E la ripresa pubblica mista a un reale intento formativo non è passata inosservata: "Casadei deve essere meno ragazzino e più adulto e io devo fare di tutto per cercare di favorire questo cambiamento in lui".

Cosa gli sta succedendo

I numeri e le esclusioni recenti confermano le difficoltà di Casadei, costretto a fare i conti con una sola presenza da titolare in campionato (lo scorso 23 agosto contro il Milan) e con un minutaggio fortemente condizionato da noie muscolari, affaticamenti e da una fitta concorrenza. Dopo aver saltato 4 partite per infortunio, l'ex Inter è rimasto in panchina per 90 minuti contro l'Udinese il 12 ottobre, ha collezionato appena 17 minuti nel finale della sfida vinta 3-0 a Parma, per poi osservare nuovamente dalla panchina le gare contro il Monza (il 23) e contro il Como martedì scorso. Nonostante le qualità tecniche indubbie e i 6 gol segnati nello scorso campionato, il centrocampista di 23 anni sta ripercorrendo le tappe già vissute con Baroni e D'Aversa.

Chance a Frosinone?

In vista della prossima trasferta di Frosinone, il quadro tattico potrebbe offrire una chance al classe 2003, complice anche l'assenza per guai muscolari di Mandragora - sul quale lo staff predica prudenza - e la necessità di attuare rotazioni visti i ritmi ravvicinati. Tuttavia, se i prossimi 60 giorni dovessero riservargli lo stesso scarso impiego, non sarebbe sorprendente un addio in prestito per il giocatore pagato 13 milioni nel gennaio del 2025 - secondo quanto riferito da TuttoSport. Pur con la parola minusvalenza rigorosamente bandita dai piani del club, ma un mercato di gennaio che potrebbe garantire invece un ingresso maggiormente efficace a quel punto.