Ventura promuove Abate: "Toro, dagli tempo". E sulla coppia Simeone-Adams non ha dubbi

Gian Piero Ventura continua a seguire con grande attenzione il suo Torino, club al quale è rimasto profondamente legato e nel quale è stato più volte ipotizzato un suo ritorno, anche in veste dirigenziale. L'ex allenatore granata guarda con fiducia al percorso intrapreso dalla squadra di Ignazio Abate, pur riconoscendo la necessità di trovare maggiore continuità. La svolta, secondo Ventura, è arrivata con il successo sull'Udinese, seguito dalle vittorie contro Parma e Monza. Segnali incoraggianti anche nella sconfitta contro il Como, mentre il passo falso con il Lecce ha rappresentato una frenata.

Ventura difende Abate: "Allenare il Torino non è da tutti". Gli elogi ai giovani

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ventura ha invitato l'ambiente granata ad avere pazienza con l'allenatore: "È giovane, farà l'allenatore anche nei prossimi anni. È in una piazza non semplicissima e allenare il Toro non è da tutti: bisogna dargli del tempo e anche lui ha bisogno di tempo". Positivo anche il giudizio sulla crescita di alcuni elementi della rosa: "Bragança e Fitz-Jim da giovani un po' timidi hanno preso coscienza. Belghali è una piacevole sorpresa, Cacciamani si conferma di prospettiva". Apprezzamenti anche per Ismajli e Coco, mentre da Vlasic e Casadei l'ex tecnico si aspetta qualcosa in più.

Ventura: "Simeone e Adams devono giocare insieme. Questo Toro è più competitivo"

Sul piano tattico, Ventura ha indicato una soluzione precisa per l'attacco: "Al Toro è stata fatta una buona squadra e una coppia come Simeone e Adams in Serie A non ce l'hanno in tanti. La mia opinione è che la strada del Toro dovrà essere quella di vedere insieme questi due attaccanti". L'ex allenatore resta convinto del potenziale della formazione granata: "Questo Toro è più competitivo rispetto a quello che ha fatto vedere finora: si vede che i ragazzi seguono Ignazio, è un segnale che lascia ben sperare. È un percorso".