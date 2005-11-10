Torino, nuova vita Pellegri: da lunedì contro l’Udinese potrà tornare a sedersi in panchina

A 25 anni, Pietro Pellegri riparte, ricomincia per l’ennesima volta. Dopo il biennio in prestito e 2 crociati rotti, il Torino ritrova finalmente il suo attaccante, trova in casa un giocatore in più, un rinforzo che potrebbe anche rivelarsi parecchio utile, strada facendo.

Pellegri ha superato senza alcun problema anche l’ultimo esame chiave di questa lunga sosta, ovvero l’amichevole disputata contro la Primavera sabato scorso, adesso potrà continuare ad allenarsi con il gruppo, ieri - riporta Tuttosport - ha raddoppiato gli sforzi aggiungendo anche una rata di lavoro a parte e lunedì prossimo tornerà a respirare l’aria di una partita “vera”: contro l’Udinese lo rivedremo in panchina.

Il suo inserimento non potrà che essere graduale e con tutte le dovute precauzioni, ma con il 35enne Zapata a mezzo servizio, Pellegri potrà man mano cercare e trovare spazio, nel ballottaggio con Kulenovic dietro ai titolari di riferimento Simeone e Adams.