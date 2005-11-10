Torino, Pellegri nuovo "rinforzo" di Abate: il ragazzo dei record pronto a tornare in campo

Undici mesi dopo la vita calcistica di Pietro Pellegri è pronta a ricominciare. Il centravanti del Torino dopo la sosta tornerà ufficialmente a disposizione di Ignazio Abate. Sembra trascorsa un’eternità da quel 21 dicembre 2025 quando in una sfida fra Mantova ed Empoli (squadra dove era in prestito dai granata) si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro. Un incubo senza fine sembrava visto che un anno prima (fine 2024) si infortunò all’altro ginocchio. Adesso il classe 2001 è pronto a ripartire già dalla prossima sfida a Napoli.

Già sei panchine stagionali

Il campo a dire il vero lo aveva già saggiato da un mese esatto. L’attaccante infatti è andato in panchina nelle sfide contro Udinese, Parma, Monza, Como, Frosinone e Lecce ma adesso, dopo la seconda sosta stagionale, si appresta a mettere di nuovo piede in campo. Finalmente.

I record battuti

La sua storia racconta di tanti record abbattuti. Con la maglia del Genoa infatti è stato uno dei giocatori debuttanti più giovani della storia del calcio italiano. In campo il 22 dicembre 2016, all’età di 15 anni e 280 giorni ha eguagliato Amedeo Amadei, record poi superato prima da Wisdom Amey e poi da Francesco Camarda. Il suo primo gol non è banale. Nella partita d’addio al calcio di Francesco Totti, Pellegri sbloccò il risultato diventando all’età di 16 anni e 72 giorni il terzo più giovane marcatore della Serie A dopo lo stesso Amadei e Gianni Rivera.