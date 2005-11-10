Totti: "La Roma è tutto per me". Intanto il Fenerbahce smentisce il suo approdo in dirigenza

Francesco Totti torna a parlare della Roma, il club che ha segnato tutta la sua carriera e la sua vita. Intervistato da Shasha Sport, l’ex capitano giallorosso ha ripercorso alcuni momenti della sua storia, dal rapporto con Trigoria fino al rifiuto del Real Madrid, senza nascondere il legame ancora fortissimo con la società capitolina: "Per me questa città è tutto, soprattutto la Roma intesa come società, oltre che il posto. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Come dico sempre, certe cose si fanno in due, non da soli", ha spiegato Totti.

"Trigoria era casa mia"

L'ex numero 10 ha ricordato gli anni trascorsi nel centro sportivo giallorosso: "È stata casa mia. Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Sono arrivato a dodici anni e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni". Un legame che ha reso ancora più emozionante il giorno dell’addio al calcio contro il Genoa: "È stato storico, bellissimo ma anche doloroso. Era la fine di un sogno. Vedevo persone di tutte le età piangere allo stadio".

Totti ha poi raccontato anche il momento in cui decise di rifiutare il Real Madrid: "Qualche dubbio c’è stato, ma l’amore per Roma e per il club mi ha spinto a restare. Sentivo che fosse la scelta giusta".

Nessun incarico al Fenerbahçe

Le parole dell’ex capitano arrivano nello stesso giorno delle voci, poi smentite, su un possibile futuro nella dirigenza del Fenerbahçe. Il quotidiano turco Sözcü aveva ipotizzato un suo ingresso nel progetto sportivo del club di Istanbul, ma la società ha negato categoricamente: !Le informazioni secondo cui Francesco Totti sarebbe entrato a far parte della dirigenza sportiva del nostro club sono completamente infondate", ha comunicato il Fenerbahçe, invitando i media a rispettare i principi giornalistici.

Sul presente della Roma, Totti resta comunque fiducioso: "La squadra ha il potenziale per fare qualcosa di importante. Servirebbero forse uno o due innesti per renderla una vera candidata allo Scudetto. La società sta lavorando bene, l’allenatore è un grande tecnico e la squadra è forte". Nessun ruolo in Turchia, dunque, almeno per ora: Totti pensa solo alla Roma, un rapporto che resta quello di sempre, impossibile da cancellare.