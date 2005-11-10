Il Watford ha deciso di affidare la panchina a Edward Iordanescu. Il tecnico rumeno sarà il sesto manager degli Hornets negli ultimi 18 mesi, dopo l’esonero di Alessio Dionisi, arrivato al termine della pesante sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United, la sua diciottesima partita alla guida della squadra.

Dalla nazionale della Romania a una nuova sfida in Championship

Iordanescu è atteso in Inghilterra martedì per firmare il contratto e dovrebbe portare con sé tre membri del proprio staff. L’obiettivo è essere già in panchina mercoledì sera nella sfida di Championship contro il Blackburn Rovers al Vicarage Road. Il tecnico 48enne arriva con un’importante esperienza internazionale alle spalle: è stato il commissario tecnico della Romania a Euro 2024, competizione nella quale la nazionale rumena riuscì a vincere il proprio girone davanti al Belgio, prima dell’eliminazione agli ottavi contro l’Olanda con un netto 3-0.

Figlio di Anghel Iordanescu, storico allenatore della Romania protagonista di due Mondiali e due Europei, Edward ha costruito la propria carriera soprattutto nell’Europa dell’Est. Ha allenato diversi club tra cui Steaua Bucarest, Cluj e CSKA Sofia, oltre al Legia Varsavia, esperienza conclusa nell’ottobre 2025.

Il Watford continua la rivoluzione degli allenatori

L’arrivo di Iordanescu conferma però una tendenza ormai consolidata in casa Watford. Dionisi lascia il club al 21° posto, quattro punti sopra la zona retrocessione, dopo essere stato scelto soltanto a giugno per sostituire Ed Still, rimasto in carica appena tre mesi. Prima di lui anche Tom Cleverley, Javi Gracia e Paulo Pezzolano avevano ricevuto contratti da allenatori permanenti, ma senza riuscire a garantire continuità. Dal termine della stagione 2020/21, il Watford ha cambiato 12 allenatori principali (escludendo gli interim) e ora si prepara ad affidarsi al 25° tecnico dell’era della famiglia Pozzo, proprietaria del club dal 2012. Nella sua storia lunga 145 anni, la società ha già avuto 57 allenatori permanenti.