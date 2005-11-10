Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Gasperini si affida a Malen, Runjaic a Davis

Udinese e Roma in campo fra poco più di un’ora al Bluenergy Stadium. La squadra di Gian Piero Gasperini cerca tre punti importanti per tornare in scia di Inter e Lazio capoliste e distanti oggi quattro punti. Il team di Kosta Runjaic è reduce dal pareggio senza reti nel turno infrasettimanale contro il Parma e vuole far valere il fattore campo per mettere la testa fuori dalla zona rossa della classifica. I giallorossi sono ancora imbattuti in questo torneo e nell’ultimo turno si sono imposti per 4-2 sul Cagliari all’Olimpico. Una sola vittoria per i friulani arrivata però lontano dalle mura amiche in casa del Monza mentre davanti al proprio pubblico hanno raccolto solo un punto.

Davis al centro dell'attacco

Runjaic affida il reparto offensivo a Davis che è supportato alle spalle da Zaniolo ed Ekkelenkamp. A centrocampo con Karlstrom gioca Miller mentre Vojvoda e Kamara sono gli esterni. In difesa davanti ad Okoye spazio ad Abankwah, Kabasele e Palma.

Malen con Soulé e Mora alle spalle

Risponde Gasperini con il tradizionale 3-4-2-1 con Gollini fra i pali, Ghilardi, Ndicka e Hermoso in difesa. A centrocampo spazio a De Roon e Cristante con Molina e Wesley esterni. In attacco Malen sarà innescato da Soulé e Mora.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulè, Mora; Malen.