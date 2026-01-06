Un Como da Champions sbanca Pisa, le ultime sul fronte Chiesa: le top news delle 18

Il Como vince 3-0 sul campo del Pisa nella partita che inaugura la 19^ giornata della Serie A 2025/26, l'ultima del girone d'andata per quanto riguarda il massimo campionato italiano. Dopo un primo tempo di studio e finito senza gol, nella ripresa i lariani mettono il turbo e si portano a casa i tre punti grazie al gol di Perrone e alla doppietta di Douvikas. Così facendo, la squadra di Fabregas aggancia momentaneamente la Roma (adesso in campo alle 18:00 contro il Lecce) e la Juventus al 4° posto della classifica.

Intanto su Federico Chiesa viene segnalato anche il Napoli, oltre alla Juventus che lavora da qualche giorno al suo possibile ritorno in bianconero. Non sembra però affare così semplice da portare a termine: da una parte c'è la questione Salah che rallenta la sua uscita dal Liverpool, dall'altra gli stessi Reds non sarebbero troppo convinti di loro di farlo partire già adesso.

Altro acquisto ufficiale per l'Hellas Verona, che nelle scorse ore ha depositato in Lega Serie A il contratto di Arthur Borghi, portiere classe 2007. Colpo a costo zero, era in scadenza di contratto con il Corinthians.

Scomparso in mattinata Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano. Protagonista di inchieste storiche, tra le quali quella sulle Brigate Rosse, è stato Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016.