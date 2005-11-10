Italia-Francia, i primi 22 valgono più di 1,3 miliardi. I Bleus stravincono anche senza Mbappé

Italia-Francia, i primi 22 valgono più di 1,3 miliardi. I Bleus stravincono anche senza MbappéTMW
Alessio Del Lungo
L'Italia di Roberto Mancini sfiderà questa sera la Francia a San Siro nella 5^ giornata di Nations League. Gli Azzurri sono secondi in classifica a 3 punti dai Bleus, che però, anche con una formazione sperimentale e senza il loro leader Kylian Mbappe, restano nettamente superiori. La differenza, almeno secondo Transfermarkt, si può tradurre in 339 milioni di euro. Il calciatore della nostra Nazionale che vale di più è Tonali con 90 milioni di euro, tra gli uomini di Zidane invece spicca Olise con 180.
I dettagli
ITALIA
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - 45 milioni di euro
Michael Kayode (Brentford) - 40 milioni di euro
Giorgio Scalvini (Atalanta) - 38 milioni di euro
Alessandro Bastoni (Inter) - 65 milioni di euro
Riccardo Calafiori (Arsenal) - 65 milioni di euro
Davide Frattesi (Lazio) - 22 milioni di euro
Sandro Tonali (Tottenham) - 90 milioni di euro
Nicolò Barella (Inter) - 50 milioni di euro
Sebastiano Esposito (Sassuolo) - 15 milioni di euro
Francesco Pio Esposito (Inter) - 50 milioni di euro
Nicolò Cambiaghi (Bologna) - 14 milioni di euro
Totale: 494 milioni di euro.
FRANCIA
Mike Maignan (Milan) - 20 milioni di euro
Warren Zaire-Emery (PSG) - 80 milioni di euro
Jeremy Jacquet (Liverpool) - 65 milioni di euro
Dayot Upamecano (Bayern Monaco) - 75 milioni di euro
Adrien Truffert (Bournemouth) - 35 milioni di euro
Rayan Cherki (Manchester City) - 110 milioni di euro
Lucas Da Cunha (Como) - 30 milioni di euro
Adrien Rabiot (Milan) - 18 milioni di euro
Michael Olise (Bayern Monaco) - 180 milioni di euro
Desire Doué (PSG) - 120 milioni di euro
Bradley Barcola (Liverpool) - 100 milioni di euro
Totale: 833 milioni di euro.
Le probabili formazioni
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini
Francia (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doue, Barcola. Commissario tecnico: Zinedine Zidane