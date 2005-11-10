Non solo Vicario: la Juventus deve rifare il resto della porta, da Palmisani a due altri nomi

Nonostante la blindatura stabilita di Guglielmo Vicario, la Juventus si trova a fare i conti con un vero e proprio stravolgimento tra i pali in vista della prossima estate: tre portieri su quattro rischiano di svuotare gli armadietti della Continassa. Kamil Grabara farà ritorno al Wolfsburg senza che i bianconeri esercitino il riscatto da 11,5 milioni di euro a causa della rottura del legamento crociato e della scadenza del contratto nel 2028. Inoltre, via Neto - ingaggiato a tempo in emergenza - e con ogni probabilità di Carlo Pinsoglio, la cui ipotesi di un ulteriore rinnovo appare remota considerando i 37 anni che compirà a marzo. Lo riferisce TuttoSport.

Quindi su chi buttarsi?

Per scongiurare qualsiasi emergenza e costruire una coppia solida alle spalle di Vicario, il duo dirigenziale Carnevali-Massara ha iniziato a sondare con largo anticipo il mercato alla ricerca di profili di prospettiva. Il nome in cima alla lista resta quello di Lorenzo Palmisani del Frosinone, fresco di rinnovo e già accostato ai bianconeri la scorsa estate, con un'idea che potrebbe concretizzarsi già a gennaio lasciando però il giovane portiere in Ciociaria fino al termine della stagione, ricalcando l'operazione stile Gatti.

Altre piste

Accanto al talento giallazzurro, sul taccuino della dirigenza bianconera figurano anche piste internazionali di spessore. Tra queste spiccano il brasiliano Pedro Morisco del Coritiba, ormai stabilmente nel giro delle selezioni verdeoro, e il russo Stanislav Agkatsev, numero uno in forza al Krasnodar, monitorato con grande attenzione per completare il nuovo scacchiere dei portieri bianconeri.