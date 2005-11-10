La moviola dell'ultimo turno di A: dal mani di Joao Mario al mancato rosso a Marcandalli

Non sono mancati gli episodi da moviola nell'ultimo turno di campionato:

In Parma-Bologna Luca Zufferli ha bisogno del VAR per correggere parecchie - troppe - decisioni, ma è anche vero che la prima chiamata indirizza la gara. Il VAR porta all’espulsione di Ndiaye, e di tutte è quella che convince meno. Il difensore trattiene Odgaard, che a sua volta gli afferra i pantaloncini: il corpo a corpo va valutato nella sua interezza, senza isolare soltanto il gesto del giocatore del Parma. È molto difficile considerare la valutazione da campo un chiaro ed evidente errore: il VAR, tante volte spento in questa stagione, non avrebbe dovuto intervenire. Da lì in poi è un susseguirsi di chiamate da Lissone: prima viene corretto il rigore indicato per un contatto fuori area tra Keita e Bernardeschi, poi servono altre due revisioni per assegnare i penalty su Cambiaghi e Fabbian. Netto il primo, per l’intervento in ritardo di Touré; più discutibile il secondo, insufficiente la prestazione.

Marcandalli-Rabiot: manca il rosso?

In Genoa-Milan, la scelta di Davide Massa di ammonire soltanto Marcandalli scontenta i rossoneri e convince poco. Rabiot viene fermato mentre può attaccare verso la porta, e Cisse è a due passi: la distanza è molto ampia e questo lascia qualche dubbio sul DOGSO, ma distanza è un concetto molto relativo. Conta lo sviluppo possibile dell’azione, insieme alla possibilità concreta di recupero degli altri difensori: il rosso, tutto sommato, ci sarebbe sembrato più giusto del giallo, che non è uno scandalo. Corretto il mancato intervento del VAR, come pure l’annullamento per fuorigioco del gol di Osmajic, in una partita segnata anche dalle proteste e dalle espulsioni nelle panchine.

Il francese si è poi sfogato sui social, indirizzando un messaggio all'arbitro: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci. Bonne soirée".

In merito si è espresso l'ex arbitro Giampaolo Calvarese: "I quattro parametri da rispettare sono: la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone, il numero dei difendenti, la direzione generale dell'azione e la distanza dalla porta. Siamo a 60-65 metri dalla porta. Sicuramente un'occasione da gol, sicuramente se avesse dato rosso non sarebbe intervenuto il VAR, sicuramente una decisione difficile. A livello geografico, visto che siamo in questa posizione, ho detto per questo che fosse una scelta sostenibile".

Il tocco di braccio di Joao Mario durante Fiorentina-Juventus è stato oggetto di grandi dibattiti nel dopo partita. E di tante valutazioni arbitrali. L'ex designatore Gianluca Rocchi e l'apprezzato commentatore di Dazn Luca Marelli sono stati concordi nel bocciare la decisione dell'arbitro Colombo e del Var. Per entrambi quel "contatto" doveva essere punito con il calcio di rigore.

Orsato e un Var che fa discutere

Ancora una volta finiscono sotto accusa il designatore Orsato e la gestione del Var. Un tormentone insopportabile che va avanti dall'inizio del torneo. Il nuovo corso arbitrale non convince per quanto riguarda l'uso del mezzo tecnologico. Le linee guida imposte dal nuovo allenatore degli arbitri sono continuamente oggetto di critiche. E così è successo anche al Franchi. Perché non richiamare Colombo davanti al video? Perché non dare al direttore di gara la possibilità di rivalutare la sua decisione sfruttando il Var. Un qualcosa che deve essere considerato un "alleato", non un nemico con il quale doversi confrontare.