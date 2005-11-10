Fresco di rinnovo fino al 2030, il laterale arancioneroverde Antoine Hainaut ha preso la parola a Sky Sport prima della gara contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni sul suo Venezia.

Le dichiarazioni pre-partita di Hainaut

Sul recente rinnovo di contratto: "Sono felice, è stato un bel rinnovo. Credo nella società e nel gruppo, sono molto contento di aver rinnovato fino al 2030".

Sulla sconfitta con la Juve: "Contro la Juve abbiamo fatto un'ottima partita, giocando molto bene per 50 minuti, poi abbiamo commesso qualche errore sia davanti sia dietro. In settimana abbiamo lavorato bene per preparare la gara di questa sera col Bologna e siamo pronti a giocare bene per 90 minuti".