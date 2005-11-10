Nuovi accertamenti clinici per Leo Ostigard. Il difensore del Genoa è stato ricoverato in seguito all’attacco influenzale acuti accusato nei giorni scorsi. La società rossoblù, in accordo al team di specialisti, ha ritenuto opportuno prolungare il periodo di osservazione clinica con la sue condizioni che verranno valutate nuovamente nella giornata di lunedì.

Le parole di De Rossi

E proprio nella giornata di oggi, il tecnico Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa proprio del suo giocatore: "Leo non verrà a Milano, non è in condizioni per giocare questa partita. Poi vedremo quella di martedì e col Torino per capire anche come recupera da questa sindrome influenzale".

Baldanzi in dubbio

Domani sera la formazione rossoblù scenderà in campo a San Siro contro l'Inter per il primo di due match ravvicinati contro i nerazzurri di Cristian Chivu, il secondo valido per gli ottavi di Coppa Italia. Per il match di domani sarebbe in forte dubbio anche Tommaso Baldanzi: "E’ uno degli acciaccati ma vediamo un po’ come sta oggi - ha detto De Rossi -. L’ho visto un po’ con un piccolo fastidio a fine primo tempo contro il Sassuolo forse avrei dovuto levarlo, ma lui mi ha detto che stava bene. Capiremo nelle prossime ore come sta". Saranno decisive le prossime ore quando il mister del Grifone diramerà l'elenco dei convocati.