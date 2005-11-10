Mbangula torna dal 1' e sorride ripensando alla tripletta col Milan: "Me la ricordo bene..."
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:41Serie A
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27.11.2026 20:41Serie A
L'intervento pre-partita dell'attaccante del Bologna, a pochi minuti dalla sfida col Venezia valida per il tredicesimo turno di Serie A.
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Samuel Mbangula, attaccante esterno del Bologna, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Venezia. Ecco il suo pensiero pre-partita.
Il pensiero di Mbangula
Sulla gara col Venezia: "Vogliamo ritrovare la continuità che avevamo prima dell'Udinese, non perdendo ciò che ci aveva fatto vincere tante partite consecutivamente".
Sulla sua sontuosa prova nell'ultima da titolare: "Mi ricordo bene la mia ultima da titolare (tripletta a San Siro col Milan, ndr), a tutti piace partire dal 1'. Sono contento di esserci dall'inizio oggi e voglio dimostrare cosa posso fare, aiutando la squadra nel miglior modo possibile".
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