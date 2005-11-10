Prosegue il tour degli stadi italiani di Marcelo Bielsa. El Loco è al "Penzo" per Venezia-Bologna
Gaetano Mocciaro
Continua il Marcelo Bielsa tour in Italia. Il tecnico argentino, che mercoledì sera era al "Giovanni Zini" di Cremona per assistere a Cremonese-Avellino di Serie B, questa volta è a Sant'Elena per Venezia-Bologna.
71 anni, Bielsa è attualmente senza squadra dopo aver chiuso la sua esperienza di tre anni come commissario tecnico dell'Uruguay, parentesi terminata nel peggiore dei modi con la Celeste eliminata nella fase a gironi dei Mondiali.
Da cultore del calcio, il Loco si sta aggiornando seguendo i campionati italiani. Ricordiamo che Bielsa fu vicino ad allenare in Serie A, ormai 10 anni fa. O, meglio, è stato formalmente allenatore della Lazio per due giorni in quella che è stata una delle situazioni più paradossali capitate ai biancocelesti.