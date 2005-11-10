Spunta Marcelo Bielsa: dopo lo Zini è al Penzo per Venezia-Bologna
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:47Serie A
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27.11.2026 20:47Serie A
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C'è anche Marcelo Bielsa allo stadio Penzo ad assistere alla sfida fra il Venezia ed il Bologna. Già mercoledì l'ex ct dell'Uruguay era stato avvistato in Italia, allo stadio Zini, per Cremonese-Avellino.
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