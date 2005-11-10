Stramaccioni esalta Tonali: "Ha risolto un problema che avevamo dai tempi di Jorginho"

La vittoria per 3-1 contro la Francia ha restituito entusiasmo all'ambiente azzurro e confermato i progressi dell'Italia di Roberto Mancini. Tra i più convinti sostenitori del nuovo corso c'è Andrea Stramaccioni, che ha individuato nella capacità di reagire alle difficoltà uno dei segnali più incoraggianti della prestazione di San Siro. Gli azzurri hanno sofferto nei primi venti minuti, prima di trovare soluzioni attraverso il lavoro spalle alla porta di Francesco Pio Esposito e una crescita progressiva culminata in un secondo tempo di grande intensità. Fondamentale, secondo l'ex tecnico, anche il contributo dei cambi.

Stramaccioni: "Tonali completo, Cambiaghi decisivo contro la Francia"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni ha elogiato soprattutto Sandro Tonali nel ruolo di regista: "Difficile toglierlo da lì: completo, totale, imposta e recupera. Perdiamo qualche sua 'sgroppata', ma in mezzo ho la sensazione che abbia il controllo delle due fasi: ad oggi, dà risposte ad un tema mai, efficacemente, risolto dal post Jorginho". Parole importanti anche per Nicolò Cambiaghi: "Cambiaghi, la chiave contro la Francia: ha forza, l'uno contro uno, tira forte e sa cosa significhi il sacrificio per la squadra. Bravo Mancini a crederci e a sostenerlo".

Stramaccioni su Vergara, Zaniolo e Mancini: "La qualità è il filo conduttore"

L'ex allenatore dell'Inter ha poi sottolineato la fiducia del commissario tecnico nei giovani, a partire da Antonio Vergara: "Mancio ha un debole per la qualità, la vuole in campo. E ragazzi come Antonio lo capiscono e lo ripagano". Tra i possibili rinforzi del gruppo indica invece Nicolò Zaniolo: "Mi dispiace per i problemi che lo hanno costretto a lasciare il ritiro, credo in lui, lo aspettiamo". Infine, il paragone con il primo ciclo di Mancini: "Il modo di ragionare e di costruire con il denominatore della qualità e della fiducia nelle sue idee e nei ragazzi. Nel 2018 prese il via la centralità tecnica di Jorginho, Barella, Di Lorenzo, oggi la storia si ripete con altri nomi".