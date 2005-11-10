Sassuolo, Veronica Squinzi: "Aquilani farà benissimo, trasmette positività"

Veronica Squinzi, vicepresidente e amministratrice delegata del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport margine del premio Gentleman a Milano, soffermandosi sul ruolo di Alberto Aquilani: “È il nostro mister, è giovane e sono sicura che farà benissimo. È una persona che, sin dal primo incontro, mi ha trasmesso positività e voglia di essere sempre combattivo, ma pure di mettersi sempre in gioco, anche quando ci sono difficoltà o opportunità. La squadra andrà nella giusta direzione”.

L’anno scorso avete fatto uno scherzetto al Milan, ci volete riprovare nella prossima di campionato?

“Beh, certo: bisogna sempre puntare a vincere, nel calcio come nello sport in generale. Poi ovviamente ci sono delle condizioni: l’importante è divertirsi, poi quello che sarà dipenderà tutto dai ragazzi e dal nostro mister”.