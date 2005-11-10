Vieri incorona Esposito: "Diventerà un grande, supererà i gol di Riva in nazionale"

Christian Vieri è convinto che il futuro dell'attacco della Nazionale abbia già un nome e un cognome: Francesco Pio Esposito. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti ha elogiato il giovane bomber azzurro, spingendosi fino a un pronostico importante: "Fra sette-otto anni batterà il record di Gigi Riva". Secondo Vieri, però, il centravanti dovrà ancora migliorare nei movimenti in area prima di diventare un attaccante da 20 gol a stagione anche con i club. Sul piano delle caratteristiche, il paragone è con Luca Toni: "Pio gli assomiglia di più, secondo me".

L'ex bomber ha poi promosso il lavoro del commissario tecnico Roberto Mancini, apprezzandone il coraggio nel puntare sui giovani: "Cambia le squadre e dà spazio ai ragazzi. Lo fanno in pochi e il suo esempio conta". Parole di fiducia anche per Gianluca Scamacca, reduce dal gol contro la Turchia: "Segnare in Nazionale è importante anche dal punto di vista mentale, ti dà fiducia". Vieri ha inoltre difeso la mancata esultanza dell'attaccante: "Giocare in Nazionale è ancora più faticoso, fidatevi".

Infine, un consiglio a Daniel Maldini, passato al Cagliari per trovare continuità: "Ha bisogno solo di giocare, spesso e non ogni tanto. Meglio una squadra più piccola dove puoi disputare trenta partite". Secondo Vieri, soltanto attraverso un impiego costante il talento del figlio d'arte potrà emergere definitivamente.