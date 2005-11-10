Vieri: "Il Milan ha finalmente trovato un grande centravanti. Inter, è ora di cambiare passo"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri parla così della Serie A che sta per ricominciare dopo la lunga sosta. Si parte da Como-Romo: "Due squadre che hanno il gol in testa: l’ideale per rituffarsi nel campionato. Mi incuriosisce vedere come il grande Gasp avrà caricato a palla Malen e Dybala, che non sono andati in nazionale: si saranno allenati a duemila"

Spazio anche Inter-Parma, con Gilardino alla prima sulla panchina dei ducali

"In teoria, sì: se nell’Inter sono tutti concentrati al cento per cento, la differenza di livello viene fuori. Ma non ci riesci sempre, e infatti finora... Però è ora di cambiare passo: si entra nel vivo del campionato e l’impegno della Champions si fa più tosto. Gilardino? Sono sempre contento quando i miei ex compagni allenano, peccato solo che gli tocchi subito l’Inter: il rischio di prendere tre o quattro fischi pronti-via c’è".

Il Napoli è un po’ in difficoltà.

"Quando hai tanti infortuni... Non credo che Allegri abbia benedetto questa sosta. Ha tutto il tempo per recuperare, ma a un patto: non può continuare a perdere troppi punti e pensare che il rientro di McTominay, da solo, possa risolvere tutti i problemi. Anche se è mancato molto"

Milan e Juve: da lotta scudetto o solo Champions?

"Buona la seconda. Ma con Gonçalo Ramos, si è visto anche con il Portogallo, il Milan finalmente, dopo anni, ha trovato un grande centravanti. Che però, come tutti i centravanti, ha bisogno di essere cercato di più. Vuoi i gol? Più palloni da giocare. Altrimenti diventa difficile dire se potrà fare bene o no".