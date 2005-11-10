Villarreal, Moleiro: "Sappiamo cosa ci aspetta col Napoli e siamo molto fiduciosi"

Alberto Moleiro, centrocampista del Villarreal, alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli interverrà in conferenza stampa per presentare l'incontro. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.

16.15 - Prende la parola Alberto Moleiro: "Arriviamo in un buon momento. Quando arriva un allenatore nuovo c'è bisogno di un po' di tempo per adattarsi, ma ci stiamo trovando molto bene. Sappiamo cosa ci aspetta domani e siamo molto fiduciosi, pensiamo che possa andare bene".

L'anno scorso non avete fatto bene in questa competizione. Volete il riscatto?

"E' vero, l'anno scorso non siamo andati benissimo in questa competizione, ma quest'anno contro il Borussia Dortmund abbiamo fatto una partita di livello e avremmo meritato un pareggio, visto che li abbiamo messi in difficoltà. Domani vogliamo vincere e dare ai tifosi ciò che non siamo riusciti a dargli l'anno scorso, ossia la vittoria. Siamo più forti dell'anno scorso da questo punto di vista, andrà molto meglio. L'anno scorso non meritavamo le vittorie, ma questa competizione non aspetta nessuno. Bisogna gareggiare con voglia, con rispetto per l'avversario, ma con la propria identità. Abbiamo gran voglia e siamo fiduciosi di ottenere la vittoria".

Che tipo di partita vi aspettate?

"Abbiamo le idee molto chiare su ciò che dobbiamo fare. Giocheremo come sappiamo, come ci siamo allenati fin dall'inizio. Vediamo cosa ci aspetta domani e faremo una cosa o l'altra. Non mancheranno sicuramente voglia e fame".

Sulla sconfitta col Real Madrid.

"Abbiamo giocato molto bene in un campo molto difficile, dinanzi a una delle squadre migliori al mondo e siamo stati competitivi. Avremmo meritato un po' di più in termini di risultato, ma abbiamo portato a casa degli insegnamenti".

Dove giocherai domani?

"Non va fatta a me questa domanda. Mi chiedono sempre dove mi trovo più a mio agio, ma io mi trovo a mio agio in tutto in campo, dove mi viene richiesto. Ovunque giochi, darò il massimo".

Che Napoli ti aspetti?

"Ci aspettiamo una partita complicata, il Napoli ha giocatori di altissimo livello, sarà una partita molto difficile e dovremo dare il 100% per ottenere la vittoria. E lo faremo".

Hai parlato con Rafa Marin?

"Ci ho parlato questa settimana e mi ha detto che mi darà tanti calci (ride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui, ci ho parlato in questi giorni, di come si sentiva, di quanta voglia avesse di giocare. E' molto contento di come ha cominciato la stagione del Napoli".

16.26 - Termina la conferenza stampa di Alberto Moleiro.