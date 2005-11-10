Novità di mercato, infortuni e rientri importantissimi in vista del weekend. Il Frosinone ritrova Antonio Raimondo e Florian Grillitsch per la sfida contro il Parma, mentre il Sassuolo deve fare i conti con il lungo stop di Vasilije Adžić , mentre il ds Francesco Palmieri fa il punto sul mercato di gennaio. Nel frattempo, Venezia e Bologna hanno chiuso sullo 0-0 il primo tempo al Penzo dell'anticipo del 13° turno di Serie A.

Venezia-Bologna, 0-0 all'intervallo: lagunari più pericolosi

Si chiude senza reti il primo tempo al Penzo, con il Venezia decisamente più intraprendente e capace di creare almeno quattro occasioni da gol. Annullata dal VAR, dopo oltre cinque minuti di revisione, una rete di Halhal per fuorigioco di Kike Perez. Protagonista Skorupski, decisivo su Yeboah e Kike Perez, mentre Stankovic ha risposto neutralizzando un colpo di testa di Theate. Palladino dovrà trovare nuove soluzioni nella ripresa dopo 45 minuti complicati.

Sassuolo, stagione a rischio per Adžić

Brutte notizie per il Sassuolo e per la Juventus: Vasilije Adžić è stato operato a Lione dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato durante Montenegro-Cipro. Gli accertamenti hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il trequartista montenegrino ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma la necessità dell'intervento lascia presagire uno stop significativo, con il rischio concreto di aver terminato anzitempo la stagione 2026-2027.

Frosinone, Raimondo e Grillitsch tornano tra i convocati per il Parma

Massimiliano Alvini ha diramato la lista dei 26 giocatori a disposizione per la sfida di domani alle 15 allo Stirpe. Tra le novità più importanti spiccano i rientri dell'attaccante Antonio Raimondo, reduce da uno stop di due partite per infortunio, e del centrocampista Florian Grillitsch.

Genoa, Ostigard ancora ricoverato

Il difensore Leo Ostigard è stato ricoverato a causa di una sindrome influenzale acuta e, in accordo con gli specialisti, resterà sotto osservazione almeno fino a lunedì, quando saranno rivalutate le sue condizioni. Non sarà disponibile per la sfida di San Siro contro l'Inter. In dubbio anche Tommaso Baldanzi, alle prese con un fastidio fisico accusato contro il Sassuolo.

Sassuolo, Palmieri chiude alla cessione di Sebastiano Esposito a gennaio

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri ha parlato a TuttoMercatoWeb, confermando tra i vari argomenti la volontà di ripartire dai segnali positivi mostrati contro il Genoa. Palmieri ha inoltre commentato le voci sull'interesse azzurro per Sebastiano Esposito, definendole motivo d'orgoglio per il club, ma ha escluso una possibile cessione a gennaio: "Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno".