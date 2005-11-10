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Termina il primo tempo fra Venezia e Bologna allo stadio Penzo. Meglio i padroni di casa fino a qui, che hanno creato e sprecato almeno quattro occasioni nitide. Bologna aiutato anche dal VAR, che ha annullato il gol di Halhal dopo una lunga revisione. I rossoblu si sono resi pericolosi con un colpo di testa di Theate nella seconda parte di frazione, ma è facile intuire che Palladino proverà a scuotere i suoi dopo 45 minuti fin troppo sofferti.

Le scelte

Palladino lascia ancora in panchina Orsolini, fuori anche Cambiaghi: tocca a Mbangula e Bernardeschi alle spalle di Odgaard. Nicola risponde con la coppia Yeboah-Adams.

Gol annullato ad Halhal

Dopo un avvio senza particolari emozioni e con tanti duelli in mezzo al campo, al 13' il primo squillo è del Venezia: Busio per Adams, per Yeboah: diagonale sul quale si esalta Skorupski in tuffo. Dagli sviluppi di un corner poco dopo arriverebbe il gol di Halhal, ma il VAR, dopo più di 5 minuti di revisione, annulla per fuorigioco di Kike Perez (a causa di un tocco di Yeboah su una palla respinta dalla difesa di Palladino.

Skorupski para su Kike Perez, Stankovic su Theate, Yeboah spreca

Yeboah si mette in proprio, ma va a sbattere due volte sulla difesa rossoblu. Ancora Venezia alla mezzora: Adams pesca Kike Perez, rigore in movimento sul quale Skorupski si salva come può. La squadra di Nicola riempie bene l'area: Haps al volo manda alto un'altra buona chance. Si rivede il Bologna: Theate colpisce da ottima posizione, ma centralmente: Stankovic ferma il suo colpo di testa. Regalo di Skorupski a Yeboah, poi il portiere polacco si rifà ipnotizzando l'ecuadoriano, che spreca. Ancora 0-0 al Penzo al 45'.