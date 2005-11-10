Brahim Díaz ha firmato un nuovo contratto con il Real Madrid che legherà il giocatore al club spagnolo fino a giugno 2031. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, manca solo l'annuncio. Le basi per il prolungamento erano già state gettate nel corso dell'estate, con un accordo verbale raggiunto tra le parti tra i mesi di luglio e agosto, prima di arrivare alla definitiva formalizzazione con le firme apposte sul nuovo vincolo contrattuale.

Si aspetta solo l'annuncio sul rinnovo di Brahim Diaz

Tutto risulta ora completato sul piano burocratico e si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte della società madrilena per annunciare formalmente l'estensione dell'accordo a tifosi e stampa. Il rinnovo di Brahim Díaz si inserisce all'interno di una più ampia strategia di pianificazione a lungo termine avviata dalla dirigenza del Real Madrid per blindare i propri giocatori chiave: prima dell'accordo siglato dal trequartista, infatti, il club aveva già portato a termine i rinnovi contrattuali di altri elementi della rosa come Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois e Federico Valverde.

Con la firma del nuovo contratto fino al 2031, la permanenza di Brahim Díaz nella capitale spagnola viene dunque confermata: si allontanano al contempo le voci di un possibile ritorno in Italia per lui.