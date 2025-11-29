Yildiz salva la Juventus: una doppietta ribalta il Cagliari 2-1, sollievo per Spalletti

La Juventus scaccia via brutti pensieri e si conferma dopo l'uscita vincente in Champions League: rimonta il Cagliari 2-1 grazie alla doppietta di uno scatenato Kenan Yildiz. Così i bianconeri tornano a vincere allo Stadium e si portano a -1 dal quarto posto in campionato.

Esposito apre, Yildiz cobra letale. Quasi mezz'ora per sbloccare la partita, ma è bastata una cavalcata di Palestra ai danni di Kostic per portare al gol di Sebastiano Esposito, allo svantaggio inaspettato della Juventus. Insieme ai fischi dei tifosi bianconeri. Stadium in rivolta appena un minuto, il tempo che Yildiz ha impiegato per pareggiare i conti e riportare il match in equilibrio. Ma la Juventus con pazienza e volontà è riuscita anche a ribaltare le cose e a guadagnarsi il sorpasso, sempre con il suo numero 10 che ha fulminato Caprile e i rossoblù 2-1 agli sgoccioli del primo tempo.

Amministrazione e successo. Al contrario della prima frazione indemoniata, la ripresa è andata a folate perlopiù targate Juventus, anche se il Cagliari ha provato a replicare a suo modo. I bianconeri però hanno perso un’occasione enorme apparecchiata da Jonathan David per Conceicao, ma il portoghese ha peccato di precisione e gettato al vento il possibile tris. Ma di palle gol i padroni di casa ne hanno create nuovamente con Koopmeiners e nuovamente ‘Chico’, mentre lo squillo dei sardi è arrivato dal subentrato Idrissi. Nel corso del match gli uomini di Pisacane non hanno dato poi modo di ipotizzare ad una rimonta sulla Juventus, che invece con determinazione e costanza ha chiuso in cassaforte il 2-1 fino al triplice fischio. Spalletti ha ottenuto il massimo, tre punti che permettono di salire a quota 23 punti. A -1 dal quarto posto condiviso da Inter, Bologna e Como.