Parma, Keita: "Partita molto difficile. Ora vogliamo riscattarci"

17:15 – Keita, giocatore del Parma, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

Cosa è andato storto?

"Oggi è stata una partita difficile. Quello che dobbiamo fare è lavorare con umiltà perché contro la Juventus vogliamo fare bene".

Giusto aspettarsi di più?

"Possiamo fare sempre di più. Non è facile giocare contro l'Atalanta e speriamo di migliorare in fretta. Noto che stiamo crescendo, ma il Parma ha molti margini di miglioramento".

Quanto ha destabilizzato il rigore?

"Sicuramente ha influenzato, ma ciò non toglie che possiamo fare di più".

Cosa è cambiato in questa stagione visto che ci sono suoi miglioramenti?

"Mi fa piacere ovviamente questa crescita dove lo staff sta facendo un grande lavoro con me. Tuttavia quello che conta però è vincere".

