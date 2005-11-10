Bologna, Skorupski: "Non sono un eroe, lo siamo tutti. Vogliamo vincere anche la prossima"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:19Serie A
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31.10.2026 17:19Serie A
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Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Monza vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Come hai vissuto il rigore?
"Eroi siamo tutti, sia gli 11 che quelli entrati dopo. Non mi sento un eroe: la squadra vince e perde tutti insieme".
Test importante dopo il Milan?
"Partita molto più difficile, da troppo non vincevamo in casa. Ora ci riposiamo un po', la prossima vogliamo vincere ancora".
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