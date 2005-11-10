Bologna, Skorupski: "Non sono un eroe, lo siamo tutti. Vogliamo vincere anche la prossima"

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Monza vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.

Come hai vissuto il rigore?

"Eroi siamo tutti, sia gli 11 che quelli entrati dopo. Non mi sento un eroe: la squadra vince e perde tutti insieme".

Test importante dopo il Milan?

"Partita molto più difficile, da troppo non vincevamo in casa. Ora ci riposiamo un po', la prossima vogliamo vincere ancora".