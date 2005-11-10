Lazio-Cagliari, i convocati di Pisacane: torna a disposizione anche Winks
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:23Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
31.10.2026 17:23Serie A
Ventisei giocatori inseriti in lista dal tecnico dei sardi: importante il recupero del centrocampista, un'opzione in più all'Olimpico
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha diramato la lista dei convocati. Torna a disposizione anche Harry Winks, dopo l'assenza per infortunio.
I convocati del Cagliari per la sfida alla Lazio
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Obert, Sugawara.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Fadera, Maldini.
Altre notizie Serie A
Oggi
18:45 Serie A
Juventus, Spalletti: "Carnevali perfetto. Fiducia del club? Domanda un po' provocatoria"
18:40 Serie ATMW
TMWIl primo derby milanese di Mario Gila. Che in estate ha detto di no all'Inter per il Milan
18:39 Serie A
Poker giallorosso a Udine: arriva anche il gol di Ndicka. Super Roma, l'Udinese affonda
18:35 Serie ATMW
TMWIl 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi