Serie B, Ascoli avanti sull'Entella. Pareggi a Carrara ed Empoli: i risultati al 45°
Tommaso Maschio
Si sono chiusi i primi tempi delle tre gare in programma per la quattordicesima giornata di Serie B. L’Empoli del neo tecnico Tonelli pareggia in casa contro l’Hellas Verona del pericolante Baroni: apre Bandinelli con Mosquera che firma il pareggio nell’arco di otto minuti. Pareggio, ma senza reti, invece fra Carrarese e Juve Stabia, mentre l’Ascoli va al riposo in vantaggio per 1-0 contro la Virtus Entella grazie a una rete di D’Uffizi poco dopo la mezz’ora.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 1-0
33’ D’Uffizi
Carrarese-Juve Stabia 0-0
Empoli-Hellas Verona 1-1
16’ Bandinelli (E), 23’ Mosquera (H)
Ore 17:15 - Vicenza-Cesena
Ore 19:30 - Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino