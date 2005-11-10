Avellino, Aiello: "Vigili per il mercato, ma a oggi non ci son carenze: potremmo non fare nulla"

"La sosta è stata un'esperienza nuova, uno stop così lungo non era mai successo, ci si è dovuti attrezzare per allenarsi nella maniera giusta. A noi comunque è servita per dare tempo a qualche infortunato di recuperare, abbiamo anche fatto un'amichevole e abbiamo visto all'opera chi aveva giocato meno": così, come riporta tuttoavellino.it, il Direttore Sportivo dell'Avellino Mario Aiello, che ha parlato a Radio Punto Nuovo.

Facendo poi un punto più dettagliato sulla rosa: "Di Maggio per fortuna non è grave e probabilmente settimana prossima si riaggregherà al gruppo, dovremmo averlo per Cesena, mentre Simic ha recuperato e oggi si è allenato in gruppo. Cancellotti? Potrebbe aggregarsi a metà prossima settimana. Per fortuna abbiamo un organico che ci permette di fare più moduli per la duttilità di diversi elementi, e credo proprio che la cosa importante è che ci siano i giocatori giusti al posto giusto. Anche perché ci attende la sfida alla Sampdoria, una squadra importante individualmente e che viene da una vittoria".

Nota conclusiva al mercato del futuro: "A nostro avviso abbiamo già una rosa completa, anche 2-3 giocatori in più per coprire periodi di emergenza che inevitabilmente ci saranno. L'obiettivo principale è valorizzare quello che abbiamo costruito: il modo di giocare andrà a definire delle scelte, se tutti soddisfano le nostre esigenze potrebbe non essere necessario fare degli interventi, anche perché al momento non vediamo carenze. Poi le prestazioni devono confermare tutto ciò. Il mercato lo osserviamo sempre cercando di individuare giocatori di prospettiva per la società, ma oggi non abbiamo carenze per cui dobbiamo già muoverci. Abbiamo anche giocatori in C che speriamo possa crescere e tornare".