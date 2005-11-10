Il Napoli passa dalle manifestazioni d'interesse ai primi contatti concreti per Sebastiano Esposito. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato l'agente dell'attaccante, confermando la volontà del club di approfondire la possibilità di portarlo in azzurro già nella sessione invernale. Anche Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe invitato il dirigente ad accelerare per verificare i margini dell'operazione.

La trattativa non si presenta semplice: il Sassuolo ha prelevato Esposito dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e, dopo le prestazioni del giocatore, appare intenzionato a esercitarlo. Una strada possibile sarebbe quindi quella di anticipare il riscatto per poi trattare direttamente con il Napoli.

L'attaccante classe 2002, che può giocare da esterno offensivo o da falso nove, è considerato un profilo adatto alle esigenze di Allegri. Con Lang e Lucca tra i possibili partenti, Esposito potrebbe offrire nuove soluzioni al reparto e rappresentare un investimento anche in prospettiva. Per il giocatore, nato a Castellammare di Stabia, vestire la maglia del Napoli sarebbe inoltre un'opportunità particolarmente significativa.