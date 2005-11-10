Non è passata inosservata la presenza del ds del Monza Pedro Obiang domenica pomeriggio allo stadio Moccagatta di Alessandria per assistere alla sfida tra la Next Gen e il Treviso. Fari puntati in particolare sull’esterno offensivo Stefano Merola, autore di una prestazione scintillante per trascinare la Juve Under 23 al successo, fa sapere Tuttosport.

Il piano bianconero per abbassare la richiesta cash per il cartellino di Varela

Il tutto va inserito in un contesto che vede i bianconeri pronti a sprintare per Gustavo Varela: il goleador lusitano piace parecchio alla dirigenza bianconera, che sta provando a recuperare terreno sul Napoli. I partenopei già da diverse settimane hanno avviato i contatti per prelevare la punta classe 2005, valutata 35 milioni di euro dal Monza. Tanti, (forse) troppi. Motivo per cui entrambe le contendenti puntano ad abbassare l’eventuale esborso cash con l’inserimento di una contropartita tecnica. Il club di De Laurentiis potrebbe prestare alla formazione allenata da Juric l’attaccante brasiliano Giovane e magari aggiungere il cartellino di uno tra Michael Folorunsho e Cyril Ngonge, entrambi attualmente in prestito a Monzello.

Occhio alla Premier

L'obiettivo di entrambe è giocare le proprie carte già nella sessione invernale di mercato che scatterà il 28 dicembre per un motivo semplice: anticipare la concorrenza estera che potrebbe rivelarsi decisamente impervia e massiccia la prossima estate. In particolare quella proveniente dalla Premier League: il Tottenham qualche settimana fa si è informato direttamente con l’entourage di Varela, così come il Brighton ha già inviato un paio di volte i propri emissari a visionare il numero 9 del Monza dal vivo. A proposito: prima della sosta non è passata per nulla inosservata l’apparizione sugli spalti dello stadio Brianteo da parte di un osservatore del Manchester United, che ha seguito da vicino il giovane bomber in occasione di Monza-Atalanta, gara nella quale lo 007 dei Red Devils ha studiato con grande attenzione pure il portiere nerazzurro Marco Carnesecchi.