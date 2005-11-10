Kvernadze: "Kvaratskhelia guarda le partite del Frosinone. Khvicha è un simbolo"

Giorgi Kvernadze, esterno offensivo talentuoso del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, toccando vari temi, alcuni anche molto curiosi e legati a Khvicha Kvaratskhelia: "Lui guarda le nostre partite. Per me è uno stimolo uno come lui, è la dimostrazione che puoi venire qui da sconosciuto, vincere lo Scudetto e poi andare al PSG.

Per noi è un idolo: mi sono visto tutte le partite dell'anno con Spalletti al Napoli, avevo 18 anni e siamo scesi in strada per festeggiare. Mi ricordo ogni partita di quella stagione. Ho provato a studiare i suoi movimenti, le sue scelte, le sue giocate. Kvaratskhelia ci ha aperto le porte, le squadre hanno iniziato a scoprire il nostro Paese e a fidarsi dei nostri giocatori. Tra noi due si è creato un legame speciale. Siamo molto amici".

Gli infortuni

Un aspetto che lo ha colpito è il modo in cui il classe '99 si sia interessato a lui in un periodo difficile: "Quando mi sono fatto male, due anni fa, mi ha messo in contatto con il suo fisioterapista personale. Adesso ci guarda sempre, mi ha detto che non si aspettava che avremmo iniziato così, ma d'altronde, chi se lo sarebbe aspettato? Nel calcio non vince il nome della squadra. Vince chi vuole di più. Adesso tocca a me stare vicino a Kvara durante il suo infortunio. Per noi è un simbolo, siamo un Paese di neanche 4 milioni di persone e tutti seguono il calcio. Noi giochiamo per la nostra bandiera e farla diventare famosa in giro per il mondo, farla uscire dai confini della Georgia. Kaladze è stato il primo, Kvara il secondo: ora tocca a noi".