Mondiale Under 17, tre 'italiani' tra i convocati della Romania. Il Cile ha un 'modenese'
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Simone Lorini
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Oggi alle 14:19Serie A
autore Simone Lorini
12.11.2026 14:19Serie A
La lista di convocati ai prossimi Mondiali Under 17 che giocano in Italia
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La FIFA ha reso note le rose che si giocheranno il prossimo Mondiale Under 17 in Qatar, in procinto di iniziare. Oltre agli azzurrini, ci sono diversi calciatori stranieri che giocano in Serie A, eccoli di seguito:
ALGERIA
Mahdi Ali Maghlout (2009) – Inter
CAMERUN
Emmanuel Winston Eone (2009) – Lazio
CILE
Antonio Rubén Canonni Miranda (2009) – Modena
EGITTO
Amir Zaafran Fathalla Abouelezz (2009) – Monza
REPUBBLICA D'IRLANDA
Jayden Marshall (2010) – Como
ROMANIA
Daniele Paul (2009) – Roma
Denis Patrick Aevoaei (2009) – Venezia
Robert-Daniel Corduneanu (2009) – Fiorentina
STATI UNITI
Astin Mohammet Zaehb Mbaye (2009) – Milan
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