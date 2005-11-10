Mannini sulla Sampdoria: "Sono un po' preoccupato ma qualche segnale positivo c'è stato"

La Sampdoria può ancora sognare in grande, parola di Moreno Mannini. L'ex difensore blucerchiato, intervenuto a Rimini in occasione del Premio Vialli, ha parlato della squadra di Corradi, attraverso le colonne di Tuttosport: "Corradi mi piace. La squadra gioca bene e ci sono buone idee di calcio. Prima si sperava che gli avversari non combinassero nulla per prendere punti facendo il minimo: adesso invece c'è la voglia di fare la partita e provare a vincere. Per questo penso che i playoff siano possibili e ho fiducia in questo tecnico".

La Samp di oggi e la passione dei tifosi

"Sono 2-3 anni che stiamo soffrendo - prosegue Mannini -. Confesso che sono un po' preoccupato; perché nelle ultime stagioni siamo stati vicini più vicini alla Serie C che a tornare in A. Spero ci possa essere finalmente quel click, che faccia svoltare la squadra: qualche segnale l'ho visto nelle ultime partite. I tifosi sampdoriani hanno una passione incredibile e meritano il meglio. Ditemi voi dove si possono trovare 20 mila persone in tutte le partite casalinghe per un club che milita in B. Per questo auguro a tutti loro di rivedere presto la Samp ai livelli che le compete".

Begic ed Esposito, i possibili leader

Per risalire serve un leader a cui aggrapparsi, e Mannini indica due nomi: "Mi piace molto Begic: quando ti punta è micidiale. Lo reputo un bell'esterno e mi aspetto tanto pure da Esposito. Salvatore ha qualità importanti e il talento per prendere in mano la squadra. Non dimentichiamoci che qualche anno fa il Mancio l'aveva anche fatto esordire in Nazionale. A dimostrazione di come il regista campano vantasse doti non comuni a tutti i giocatori".