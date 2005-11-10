Contro Fabregas torna l'altra Juventus. Il punto sui cambi di Spalletti e il rientro di Yildiz
Tommaso Bonan
Dopo l'Omonia, per la Juventus ecco il Como in campionato. Nelle scelte Spalletti per l'Europa League - con otto cambi nel blocco dei titolari - ha pesato anche la prossima sfida contro la squadra di Fabregas. In questo senso, Celik e McKennie - ieri inizialmente in panchina - torneranno a giocare domenica al Sinigaglia, stesso discorso per Kolo Muani, Woltemade, Bremer e Koopmeiners.
Il punto su Nico Gonzalez, Kalulu e l'attesa per Yildiz
Lo staff medico della Juve - sottolinea inoltre il Corriere dello Sport - valuterà nelle prossime ore le condizioni di Nico Gonzalez e Kalulu. L’argentino ha ormai recuperato la lesione al polpaccio e corre verso la convocazione, il difensore potrebbe tornare disponibile tra Como e Sassuolo. Lunedì 14, allo Stadium con il Monza, potrebbe infine essere l’ultima volta senza Yildiz, fermo da fine agosto per una frattura al metatarso del piede sinistro. Il 10 bianconero sta intensificando la preparazione, ha ripreso a calciare il pallone, è vicino al ritorno in campo. L’obiettivo è reinserirlo nella lista dei convocati per la trasferta dell’Olimpico con la Roma il 19 dicembre.