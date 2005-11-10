Dopo l'Omonia, per la Juventus ecco il Como in campionato. Nelle scelte Spal­letti per l'Europa League - con otto cambi nel blocco dei tito­lari - ha pesato anche la prossima sfida contro la squadra di Fabregas. In questo senso, Celik e McKen­nie - ieri ini­zial­mente in pan­china - tor­ne­ranno a gio­care dome­nica al Sini­ga­glia, stesso discorso per Kolo Muani, Wol­te­made, Bre­mer e Koo­p­mei­ners.

Il punto su Nico Gon­za­lez, Kalulu e l'attesa per Yildiz

Lo staff medico della Juve - sottolinea inoltre il Corriere dello Sport - valu­terà nelle pros­sime ore le con­di­zioni di Nico Gon­za­lez e Kalulu. L’argen­tino ha ormai recu­pe­rato la lesione al pol­pac­cio e corre verso la con­vo­ca­zione, il difen­sore potrebbe tor­nare dispo­ni­bile tra Como e Sas­suolo. Lunedì 14, allo Sta­dium con il Monza, potrebbe infine essere l’ultima volta senza Yil­diz, fermo da fine ago­sto per una frat­tura al meta­tarso del piede sini­stro. Il 10 bianconero sta inten­si­fi­cando la pre­pa­ra­zione, ha ripreso a cal­ciare il pal­lone, è vicino al ritorno in campo. L’obiet­tivo è rein­se­rirlo nella lista dei con­vo­cati per la tra­sferta dell’Olim­pico con la Roma il 19 dicem­bre.