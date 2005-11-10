Dagli inizi della carriera, quando avrebbe voluto fare il difensore, al rapporto con Cesc Fabregas e Zinedine Zidane. Jean Butez, portiere del Como e della nazionale francese, si è raccontato ai microfoni di DAZN nella terza puntata di MySkills.

Come è nata la scelta di diventare portiere?

“Da piccolo a Lille ho fatto un provino per giocare come difensore, per questo mi piace giocare con i piedi. Non era mia la decisione di fare il portiere, ma alla fine mi piace di più stare tra i pali. Per imparare al meglio ho visto tanti video di Ederson, Neuer e Pepe Reina, che erano bravissimi a giocare con i piedi”.

Quanto è stato importante Cesc Fabregas per la sua crescita?

“Fabregas è stato molto importante. Ha un’idea di gioco diversa rispetto agli altri allenatori. Ci aiuta a crescere ogni giorno e nella comunicazione è fantastico. Per tutti quanti lui è fondamentale”.

Com’è essere allenati da Zinedine Zidane in nazionale?

“Essere allenati in nazionale da Zidane è il top. Lui ti fa sentire normale, perché ha un’umiltà enorme. Ti dà fiducia e riesce a farti essere la miglior versione di te”.

Cosa significa allenarsi con un attaccante come Kylian Mbappé?

“Mbappé è un killer, mentalmente è fortissimo! Ogni volta che ci alleniamo con la Francia mi segna in continuazione, la mette sempre vicino al palo. È un onore condividere con lui il campo”.

Quanto conta la sua famiglia nelle motivazioni che la accompagnano in campo?

“I miei figli sono sempre con me durante le partite. Anche nei momenti più tranquilli delle partite penso a loro e a quanto è bello averli sugli spalti. Gioco sempre anche per loro”.