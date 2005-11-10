Bologna irritato per le dichiarazioni di Heggem: possibile che il club lo multi

Torbjorn Heggem ieri, direttamente dalla Norvegia, ha parlato della sua situazione al Bologna e ha addirittura spiegato di prendere in considerazione l'idea di un addio a gennaio se le cose dovessero continuare così. Con Palladino infatti il centrale ha perso il posto, scalzato da Casale, che oggi è uno dei titolarissimi nella difesa a tre dei rossoblù, capaci di ottenere 16 punti nelle ultime 7 partite.

Il club è irritato

Le sue esternazioni non sono piaciute alla società emiliana, che adesso valuta addirittura una multa. A pesare è anche la tempistica delle sue dichiarazioni, visto lo straordinario momento di forma dei felsinei. Il Bologna, dopo un inizio complicato con Tedesco, è rinato insieme a Palladino e ora ha affidato la gestione del gruppo squadra totalmente al tecnico di Mugnano.