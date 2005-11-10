Udinese, Zaniolo subito al lavoro dopo il rientro da Coverciano: Zanetti ringrazia

C’era anche Nicolò Zaniolo ieri pomeriggio al Bruseschi tra i 17 bianconeri che si sono allenati per quasi due ore sotto la pioggerellina autunnale agli ordini di un Paolo Zanetti a dir poco confortato dal rientro anticipato e soprattutto inaspettato del numero 10, tornato a Udine con tutti i muscoli in ordine dopo aver lasciato improvvisamente la Nazionale a Coverciano martedì per "motivi strettamente personali", come ha scritto di suo pugno su Instagram.

Bella sorpresa per Zanetti, che ora potrà fare scelte tattiche

Una gradita sorpresa per Zanetti, che ha ritrovato subito Zaniolo al Bruseschi, avendo così l’immediata opportunità di metter subito mano al reparto offensivo potendo lavorare con tutti i titolari del ruolo in vista della ripresa del campionato, domenica 22 a Bologna. Così, se da oggi il tecnico vicentino potrà oliare gli schemi con i due trequartisti Ekkelenkamp e Zaniolo alle spalle di Davis, o decidere di accorpare il 10 e il 9 di punta in un possibile e futuribile 3-5-2, è perché Zaniolo ha letteralmente scelto di tornare a casa, fa sapere oggi il Messaggero Veneto.