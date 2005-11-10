Padova, Porchia: "Fiducia per domenica. Artistico può giocare uno spezzone"

Il Padova si avvicina alla ripresa del campionato dopo tre settimane di lavoro durante la sosta. Il direttore sportivo Sandro Porchia, intervenuto ai microfoni di Telenuovo, ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sulle possibilità di rivedere in campo Artistico. Le sue dichiarazioni sono state riprese da TrivenetoGoal.it.

"Stiamo bene, abbiamo dedicato queste tre settimane a lavorare al meglio, soprattutto con i giocatori che erano più indietro di condizione. Siamo rimasti sul pezzo e aspettiamo con grande fiducia la partita di domenica".

Sul possibile impiego di Artistico, Porchia ha aggiunto: "Ha lavorato benissimo e abbiamo fiducia che possa giocare almeno uno spezzone. Sono valutazioni che vengono fatte quotidianamente e decideremo quanto e come potrà essere impiegato. Il nostro augurio è quello di poterlo vedere in campo per una parte della partita".