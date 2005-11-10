Manchester United, destino segnato per Carrick: solo Amorim ha fatto peggio in 32 partite

Il Manchester United ha deciso di separarsi da Michael Carrick dopo un avvio di stagione disastroso. I Red Devils sono precipitati al diciottesimo posto in Premier League e i numeri raccontano una crisi profonda: in 32 partite complessive sulla panchina dello United, l’ex centrocampista ha raccolto 15 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, con una percentuale di successi del 46,9%. Un rendimento che lo colloca tra i peggiori allenatori dell’era post-Sir Alex Ferguson.

Una stagione da incubo dopo il grande inizio

Il dato più preoccupante, riporta The Sun, riguarda soprattutto l’annata in corso. Dopo il cambio di passo avuto nella seconda parte della scorsa stagione, quando Carrick aveva rilanciato la squadra portandola anche alla qualificazione in Champions League, il 2026/27 ha fatto riemergere vecchi problemi. Nel confronto dopo le prime 32 gare, soltanto Ruben Amorim ha avuto un rendimento peggiore tra gli ultimi allenatori dello United: il portoghese aveva cominciato il suo ciclo con una percentuale di vittorie del 37,5%. Insomma: fare da traghettatore è un conto, ma quando arrivano le responsabilità sono dolori.

L’ennesimo capitolo dopo Ferguson

Dal ritiro di Sir Alex Ferguson nel 2013, il Manchester United non ha più trovato stabilità in panchina. La lista degli allenatori è lunga: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruben Amorim e ora Michael Carrick, senza contare i traghettatori Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy, Darren Fletcher e lo stesso Carrick.

Un susseguirsi di cambi che evidenzia il problema principale dei Red Devils negli ultimi anni: la difficoltà nel costruire un progetto tecnico duraturo. L’eventuale addio di Carrick aprirebbe così un nuovo capitolo, con Mauricio Pochettino destinato a sedersi sulla panchina più scottante d'Europa.