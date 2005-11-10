Leao non è un rimpianto. Al Galatasaray è tornato al gol ma si è fatto male sul più bello

Ci eravamo lasciati con un Leao in difficoltà, senza reti né assist, la stampa turca a dargli voti bassi e il giocatore stizzito dalle troppe attenzioni ricevute ancora dall'Italia. Dalla prima sosta nazionali a quella attuale possiamo dire che il rendimento del portoghese è decisamente cresciuto e che a Istanbul stanno finalmente iniziando a vedere sprazzi del campione ammirato a Milano. Peccato per il problema fisico che lo terrà fuori anche dalla UEFA Nations League.

Inizio complicato

Arrivato ufficialmente il 29 agosto, Leao ha pagato l'iniziale ritardo di condizione tanto che alla prima sosta il ruolino di marcia recitava quattro presenze, zero reti e zero assist. Sprazzi di gran calcio si sarebbe anche visto, ma niente al momento che giustificasse i 38 milioni di spesa e l'ingaggio monstre. Soprattutto nel ko di Trabzon è stato maggiormente in difficoltà: 21 palloni persi, 4 conclusioni senza mai trovare la porta, 27 passaggi riusciti su 38, 6 duelli vinti su 11 e 5 dribbling riusciti su 9. I giudizi dei quotidiani? Quasi unanimi sul 4 in pagella. E i tifosi a iniziare a mugugnare, colpa della sua solita indolenza.

A ottobre il cambio di marcia

Contro il Barcellona in Champions il primo guizzo da Leao, con l'assist per Batrakov per l'illusorio 1-0 (finirà col ko per 1-4) e nel derby col Fenerbahçe ha dato ottime risposte da subentrato. E da lì le prestazioni sono progressivamente migliorate: il 30 ottobre si è sbloccato, su rigore, segnando la rete del definitivo 0-4 sul campo del Konyaspor. Più pesante la rete contro l'Amed sette giorni dopo, la prima su azione e la prima davanti al proprio pubblico. L'infortunio rimediato nell'ultima gara (stiramento alla coscia) è stato una brutta battuta d'arresto. I tifosi però stanno iniziando ad apprezzarlo molto, lui stesso si è fatto notare per il modo in cui ha festeggiato il gol, prendendo in giro il compagno di squadra Jakobs che qualche giorno prima si era nascosto sotto una felpa per evitare i paparazzi all'uscita dalla discoteca.

Rimpianti per il Milan?

A conti fatti, no. Non si può di certo dire al momento che Leao stia facendo la differenza: il Galatasaray è saldo al comando della classifica anche col portoghese fin qui a mezzo servizio.