Cremonese, Ceccherini si prepara alla battaglia: "L'Inter è la favorita per lo Scudetto"

Il giocatore della Cremonese, Federico Ceccherini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Inter, che sta per avere inizio allo stadio Zini. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che Inter pensate di incontrare?

"L'Inter è una squadra forte, quella da battere per questo campionato, per me la favorita come organico. Abbiamo ovviamente obiettivi diversi, sarà una partita dura, quando giochi contro questo tipo di squadre non puoi sbagliare, devi limitare il più possibile gli errori perché ti possono colpire in qualsiasi momento. Sarà tosta, dovremo aiutarci a vicenda".

Su che piano va messa una partita così?

"Sicuramente rispetto alle ultime partite dovremo essere molto più attenti, aumentando l'intensità nella riaggressione. Hanno giocatori che, se hanno il tempo di pensare, possono creare occasioni dal nulla".